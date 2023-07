Dopo la difficile gara 1 del sabato causa scelta sbagliata delle gomme, Alvaro Bautista si riprende il gradino più alto del podio in gara 2 a Most: il ducatista lotta con Razgatlioglu (poi caduto per via di un problema al posteriore) e centra il suo 18° trionfo nel 2023 (record in SBK in una singola stagione) e il 50° in carriera. Secondo un super Danilo Petrucci, che ha la meglio su Rea dopo un duello emozionante. Ora Bautista ha 74 punti di vantaggio nel Mondiale su Toprak (427 punti a 353)

Meteo clemente per le due gare di Superbike nella domenica di Most. Sia la Superpole Race che Gara 2 si sono svolte in condizioni di asciutto completo e i valori in campo sono tornati quelli consueti, seppur con maggiore equilibrio rispetto al recente passato. Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu, infatti, hanno fatto la differenza dividendosi le vittorie di giornata.

In Superpole Race il turco ha tenuto duro nei confronti di un Jonathan Rea ispiratissimo, conquistando il successo e la pole position per Gara 2. Alle loro spalle, Bautista ha rimontato dalla quattordicesima casella al terzo posto superando Axel Bassani proprio all’ultima curva. Quinto classificato Michael Ruben Rinaldi, ottavo Danilo Petrucci.

Nel pomeriggio c’è stata una grande battaglia tra i due contendenti al titolo, con Toprak a resistere agli attacchi di Bautista grazie a poderose staccate alla prima curva. A prevalere è stato proprio il pilota Yamaha, fino a che un problema alla gomma posteriore non ne ha causato la caduta a sei giri dalla fine. Una beffa per Razgatlioglu, una manna dal cielo per Bautista, che “pareggia” lo zero di Gara 2 a Imola e conquista il diciottesimo successo in stagione, nuovo record nella storia della Superbike.

La lotta per il secondo posto si è risolta solo sul traguardo, con un arrembante Danilo Petrucci che ha recuperato posizioni con un ritmo indiavolato fino a raggiungere Rea: il ternano ha affondato l’attacco alla curva 20, Rea l’ha incrociato e i due hanno percorso l’ultima curva appaiati, con Danilo che l’ha spuntata anche grazie alla migliore accelerazione della sua Ducati.

A pochi millesimi dal podio, Bassani ha replicato il quarto posto della mattinata precedendo ancora Rinaldi. Bene Remy Gardner al sesto posto davanti ad Andrea Locatelli, con Scott Redding, Xavi Vierge e Loris Baz a chiudere la top ten. Appena fuori dai punti Roberto Tamburini, caduto Lorenzo Baldassarri.