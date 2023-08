Rilanciare le case giapponesi, rimetterle in gioco nella corsa al Mondiale è l’obiettivo della Dorna. Alla stregua di un costruttore inesperto Honda e Yamaha potrebbero beneficiare di un trattamento di favore, di alcune concessioni regolamentari come fu fatto con gli ultimi arrivati fino a quando non hanno cominciato a vincere (parliamo di KTM, Aprilia e Suzuki al suo rientro). I team ne hanno parlato prima della pausa estiva dandosi appuntamento a Silverstone per riprendere il discorso. La MotoGP ha bisogno di ampliare la platea dei contendenti, non per fare un dispetto alla Ducati, nuova dominatrice del campionato, ma per aumentare lo spettacolo. Con Marquez e Quartararo di nuovo in lizza ne beneficerebbero gli ascolti tv e gli incassi degli autodromi. Il discorso, che stride con il blasone dei soggetti coinvolti (Honda e Yamaha hanno dominato la classe regina ininterrottamente dal 1973 con due sole eccezioni in mezzo; 2007 e 2022) potrebbe funzionare meglio se gli interessati avessero compreso il motivo di questo capovolgimento di forze.