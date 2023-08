Non delude Jaume Masiá: in palla da venerdì si è confermato velocissimo sabato anche con la pista bagnata. Bravo e un po’ fortunato, perché all’ultimo tentativo sia Suzuki che Sasaki avevano fermato il cronometro su tempi da prima fila, il giapponese dell’Husqvarna forse persino meglio dello spagnolo. Ma i loro tempi sono stati cancellati perché cronometrati in regime di bandiere gialle: la caduta di Furusato poco prima ha vanificato i loro sforzi, così come la pole virtuale di Hogden già pronto a festeggiare, e graziato il buon Masia.



Per lo stesso motivo può tirare un sospiro di sollievo anche Holgado, caduto male a fine qualifica mentre aveva il terzo tempo; brutta caduta (la seconda della giornata), un high-side alla curva 17 da cui si è rialzato dolorante. Il leader del mondiale ha mantenuto la terza posizione, gli è andata di lusso, ma in gara l’uomo da battere resta lo spagnolo, che ha un gran ritmo in tutte le condizioni.



Dal gruppo dei migliori è mancato Moreiria, il più deludente, finito in sesta fila con il diciassettesimo tempo. Si è difeso in qualche modo Oncu, con un ultimo giro che gli ha fatto recuperare diverse posizioni, fino all’ottava casella. Bene gli italiani, Rossi il migliore con il quarto posto. Nepa ha chiuso decimo con qualche rimpianto perché nel finale ha tirato i remi in barca mentre stava completando un giro che probabilmente gli avrebbe fatto guadagnare qualche posizione. Fabio Farioli, passato attraverso la Q1, ha chiuso dodicesimo due posti davanti a Romano Fenati. Settimo Ortola, quarto nel mondiale, mentre Artigas - fermato da un problema tecnico a inizio turno - si è piazzato infine undicesimo.

MASIÁ : 6^ pole in Moto3 (2^ quest'anno dopo Austin) EGUAGLIA Brad Binder, Gabriel Rodrigo, Raúl Fernández, Tony Arbolino, Deniz Öncü al 12° posto di tutti i tempi in Moto3.

: 6^ pole in Moto3 (2^ quest'anno dopo Austin) EGUAGLIA Brad Binder, Gabriel Rodrigo, Raúl Fernández, Tony Arbolino, Deniz Öncü al 12° posto di tutti i tempi in Moto3. MASIÁ : 15^ prima fila in Moto3 (2^ quest'anno) EGUAGLIA Miguel Oliveira al 13° posto di tutti i tempi in Moto3.

: 15^ prima fila in Moto3 (2^ quest'anno) EGUAGLIA Miguel Oliveira al 13° posto di tutti i tempi in Moto3. OGDEN (2° in griglia): 2^ prima fila in Moto3 dopo Motegi 2022.

(2° in griglia): 2^ prima fila in Moto3 dopo Motegi 2022. HOLGADO (3° in griglia): 8^ prima fila in Moto3 (31° posto di tutti i tempi)