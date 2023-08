Giornata da dimenticare per Fabio Quartararo, che dopo una qualifica da incubo, chiude al 21° posto la Sprint: "E' preoccupante chiudere a 30'' dal primo in appena dieci giri. Non sono il migliore sull'acqua, ma ho fatto anche buone gare. In queste condizioni è difficile lottare per buone posizioni". La MotoGP torna in pista domenica per la gara, LIVE alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

SPRINT RACE, CRONACA E HIGHLIGHTS