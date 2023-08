Pecco Bagnaia non è il tipo di pilota che si accontenta facilmente. E dopo il deludente 14° posto della Sprint del sabato, la reazione del campione è prontamente arrivata. Il leader del Mondiale si è portato al comando al secondo giro dopo un doppio sorpasso ravvicinato su Miller e e Binder. E ha fatto gara di testa, guidando il gruppo con classe nonostante le condizioni complicate (nel finale ha iniziato a piovere). Poi, all'ultimo giro, ha subito il sorpasso di Aleix Espargaró e si è dovuto arrendere. "In realtà ho accettato il secondo posto soltanto dopo il traguardo - ha detto a Sky -. Ci ho provato, ho fatto il massimo ma non riuscivo a fare trazione e perdevo molto in accelerazione. Aprilia in queste piste riesce a essere veloce in percorrenza, su questo dobbiamo lavorare ma possiamo essere contenti. E' un risultato importante". Un secondo posto che consente al campione del mondo 2022 di allungare nella classifica piloti a +41 su Jorge Martin e a +47 su Marco Bezzecchi (caduto).