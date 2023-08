Si gode il trionfo a Silverstone il pilota spagnolo dell'Aprilia: "Ci sono dei giorni, e devo dire nella mia carriera molto pochi, nei quali senti che hai qualcosa in più. E questo in Gran Bretagna è uno di quelli. Sensazioni che ho sentito già nel giro di ricognizione". Il Motomondiale torna nel weekend del 20 agosto in Austria: tutto come sempre live su Sky e in streaming su NOW

