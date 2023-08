Alberto Surra è pronto a tornare nel motomondiale. Dopo l'esperienza in Moto3, il pilota piemontese aveva deciso di proseguire la carriera in Moto2, ma in assenza di posti nel Mondiale aveva trovato la migliore soluzione con il team Ciatti nel JuniorGp. Nel campionato europeo Surra aveva subito ottenuto buoni risultati, centrando anche il primo podio e meritando così la chiamata della struttura di Giovanni Cuzari, che ha così potuto dare via libera a un'altra operazione di mercato. Marcos Ramírez, infatti, ha scelto di tornare a correre con il team American, dove prenderà il posto di Sean Dylan Kelly.