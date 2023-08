La MotoGP torna al Red Bull Ring (diretta su Sky Sport e NOW dal 18 al 20 agosto), nel regno della Ducati: Borgo Panigale ha centrato 7 vittorie a Spielberg, anche se l'unico a imporsi due volte è stato Andrea Dovizioso nel 2017 e 2019. Chi proverà a fare il bis è Pecco Bagnaia, che ha trionfato nella passata edizione. Ecco tutti i numeri in vista del GP d'Austria

Il Red Bull Ring finora ha visto ben 9 vincitori in 11 gare corse qui dal 1996 in poi: l’ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Pecco Bagnaia, con un perentorio successo restando sempre in testa l’anno scorso. L’unico pilota a vincere più di una volta qui è stato Andrea Dovizioso, nel 2017, 2019 e nel GP di Stiria 2020; nei primi due casi lottando allo stremo contro Marc Marquez. Dopo il suo successo nel 2020, sono seguiti: Oliveira, Martin, Brad Binder e Pecco Bagnaia, una babele.

Spielberg regno Ducati

Non è invece altrettanto variegato il panorama delle moto vincenti: che questo sia un regno Ducati è risaputo, ma il dato interessante è che questo è l’unico circuito in cui hanno vinto 7 volte, che fa 7 su 9 se consideriamo che nel 1996 e 1997 non c’erano. A dividere il bottino dei GP vinti qui dal 2016 in poi, la KTM (Oliveira Stiria 2020, Binder Austria 2021), rendendo questo un GP interamente “Europeo” in questo periodo.

Ex teatro di record

Era prevedibile: l’anno scorso il Red Bull Ring piazzò una chicane dopo la curva 1, per rallentare le moto verso il rampino che nel 2020 vide un pericoloso incidente tra Zarco e Morbidelli (la chicane è a forma di “Z”, per l’angoscia del francese, che provocò il contatto…). Una modifica che ha avuto un impatto fondamentale per i record del tracciato austriaco: dal 2016 in poi, cioè dal rientro in calendario, il Red Bull Ring era sempre stato il circuito più veloce della stagione. La media record fu registrata nel 2021 da Jorge Martin con 1’22”643 a 188,095 km/h di media. Ebbene, a causa della suddetta modifica, il Red Bull Ring non è più il circuito più veloce dell’anno: l’anno scorso è precipitato in 7^ posizione, con la pole a 176,325 km/h di media (Bastianini, la prima in MotoGP). Il record è passato a Buriram: l’anno scorso la pole fu a 182,828 km/h.