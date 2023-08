Con Bezzecchi che deve decidere il suo futuro (restare in Mooney VR46 o andare in Pramac?), si muovono altre pedine: Zarco potrebbe accettare l'offerta per andare alla Honda di Lucio Cecchinello, così in Pramac potrebbe approdare Franco Morbidelli, fresco di separazione con la Yamaha. Nel video, le ultime news del mercato piloti di Antonio Boselli e Sandro Donato Grosso

RISULTATI DELLE LIBERE