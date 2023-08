L'olandese, al primo anno nel Mondiale, partirà davanti a tutti in Austria: alle sue spalle il leader della classifica, Holgado, e Oncu. Seconda fila per Riccardo Rossi, più indietro gli altri piloti italiani. La gara della Moto3 è in diretta domenica 20 agosto alle 11 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Diciott’anni, olandese, primo anno nel mondiale di Moto 3, primo olandese a conquistare la pole position nella categoria. Collin Veijer è la sorpresa del giorno, capace di mettere in ombra persino il suo velocissimo compagno di squadra Ayumu Sasaki finito in terza fila con l’ottavo tempo. La conferma è invece Daniel Holgado, pilota consistente e costante, secondo in qualifica e non a caso leader del mondiale (insidiato proprio dal giapponese che invece tra le sue tante doti non vanta certo la regolarità dei piazzamenti). Chiude la prima fila Deniz Oncu, apre la seconda Jaume Masia, partito molto determinato fin da venerdì (in classifica di campionato lo spagnolo della Leopard insegue al terzo posto, staccato di 32 punti), ma finito nel mirino della direzione gara insieme al suo compagno di squadra Suzuki e a Nepa per sospette irregolarità in qualifica.