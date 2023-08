Pecco Bagnaia domina la Sprint sin dal via e tenta la fuga nel Mondiale, portandosi a +46 su Martin: "Gli aggiornamenti hanno funzionato in partenza. Ero molto concentrato sulle prime staccate, volevo stare davanti alla Ktm. Poi ho spinto senza pensare a niente, è stata la strategia giusta. La differenza l'ha fatta una modifica nel setting. Domani servirà gestire la gomma". Domani alle 14 il Gran Premio che chiude il weekend in Austria su Sky Sport e in streaming su NOW

