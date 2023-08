Marco Bezzecchi commenta la caduta in Curva 1 al primo giro della Sprint in Austria: "Ho male alla spalla, ma non mi farò influenzare per domani. Secondo me non era necessario entrare così forte, mi sono venute addosso tre moto. Servirà smaltire subito la delusione e ripartire già nella gara lunga". Domani alle 14 il Gran Premio che chiude il weekend in Austria su Sky Sport e in streaming su NOW

