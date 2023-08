Il GP d'Austria è stato fantastico per l'Academy VR46, con la vittoria di Bagnaia, il terzo posto di Bezzecchi e il quarto di Marini. A fine gara, Valentino Rossi è sceso in pista per abbracciare i suoi pupilli e congratularsi per gli straordinari risultati. GUARDA IL VIDEO in cima all'articolo

GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA