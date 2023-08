Marco Bezzecchi torna sul podio con il 3° posto nel GP d'Austria e cancella la delusione della caduta nella Sprint: "Ero dispiaciuto, ma grazie al team e a Valentino sono riuscito a trasformare questa delusione in carica positiva. Il sorpasso su Alex Marquez? Voto sette e mezzo perché ho sbagliato due volte, ma l'ho cucinato per bene..." Il Mondiale torna il 1° settembre a Barcellona

"Sorpasso a Marquez? Sette e mezzo, l'ho cucinato per bene..."

"Ho preso un antidolorifico per la spalla ma stavo bene. Voto all sorpasso? 8, forse sette e mezzo perchè ne avevo sbagliati due. L'ho cucinato bene, avevo un sacco di trazione in quella curva e mi trovavo bene. E' difficile superare in Motogp, vanno tutti forte, Alex stacca molto forte e facevo elastico. Un paio di volte ho sbagliato, la pressione della gomma era salita molto. Ho preso il margine alla fine del T3 e l'ho passato alla 9, ma è stato molto difficile. Sono contento, mi sentivo forte nel T1 ma passare lì era difficile. Anche ieri avrei potuto fare bene anche ieri, sarei stato della partita. Ero dispiaciuto, ma ho trasformato la delusione in una carica positiva grazie al team e a Vale e l'abbiamo sfruttata oggi. Ieri mi sono fatto prendere dalla voglia, mi sono messo pressione. Forse bastava solo fare lo stesso come guida e restare tranquillo, peccato perchè mi sono messo nel bordello e poi è successo quel che è successo".