MotoGp

Dopo aver vinto la Sprint del sabato a Spielberg, Bagnaia si ripete dominando anche la gara della domenica. Un successo che permette a Pecco di allungare in testa al Mondiale: ora ha un vantaggio di +62 su Martin (7° al traguardo) e un distacco di +68 su Bezzecchi (che ha chiuso terzo sul podio). Marini termina il GP Austria al 4° posto e supera Aleix Espargaró in classifica: adesso Luca è 6°, distante 131 punti da Bagnaia. La MotoGP torna in pista il 1° settembre a Barcellona GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA