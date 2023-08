Grande soddisfazione per il pilota piemontese che torna al successo dopo oltre un anno, regalando alla Fantic la prima gioia in Moto2. "Una delle mie vittorie più belle - ammette Vietti - sicuramente una di quelle che ricorderò di più". A far festa in Austria con Celestino anche l'amico Bagnaia, che l'ha accolto ai box con un abbraccio (e l'ha 'imitato' un paio d'ore dopo stravincendo in MotoGP)

Il 'sorrisone' di Celestino Vietti dice tutto: è stato un anno complicato per il ragazzo di Ciriè e il ritorno al successo dopo 20 gare di digiuno lo ripaga dei tanti bocconi amari che ha dovuto buttare giù da Barcellona 2022 a oggi. È scattato terzo in griglia e al 13° giro ha raggiunto e 'salutato' Pedro Acosta, leader del Mondiale, regalando alla Fantic la prima gioia in Moto2. "Una delle mie vittorie più belle - confessa il piemontese a Sky - sicuramente una di quelle che ricorderò di più. È stato un periodo difficile dalla metà del 2022 e soprattutto quest'anno: perché la velocità c'era, ma non siamo stati fortunati con i risultati". Ma non è stata una passeggiata: "Era difficile per la gomma anteriore, a causa del caldo, e quando mi sono avvicinato ad Acosta ho iniziato a fare un po' di fatica, ma sono stato bravo a ridurre al minimo gli errori e approfittare dei suoi. Ora dovrò continuare su questa strada, consapevole che arriveranno altri momenti difficili. Ma dopo questa vittoria li affronterò con più convinzione".