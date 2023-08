MotoGp

Ora è ufficiale: Marco Bezzecchi resterà nel team Mooney VR46 anche per il 2024, insieme a Luca Marini. Dopo la separazione dal team Pramac Johann Zarco ha firmato con il team Honda LCR (contratto biennale a partire dal 2024). Binder ha rinnovato con KTM fino al 2026. Morbidelli potrebbe essere un'opzione in Pramac, ma anche in Gresini. Tra le opzioni per il team Gresini si toglie Arbolino che ha prolungato con l'Elf Marc Vds in Moto2