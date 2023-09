Ha ostacolato un altro pilota in curva uno: la penalità vale soltanto per la gara della domenica e non per la Sprint del sabato. Quindi, a prescindere da quale sarà il suo piazzamento nelle qualifiche del sabato, sarà penalizzato di tre posizioni domenica. Sabato le Libere 3 alle 10:10, le qualifiche alle 10:50, Sprint alle 15, tutto live su Sky e in streaming su NOW

Tre posizioni di penalità per Bastianini. È quello che si legge nel comunicato diffuso dalla FIM "per aver ostacolato un altro pilota in curva uno". Bastianini, che ha chiuso le Libere 2 con il nono tempo in 1:39.628 (staccando direttamente il pass per il Q2) è stato penalizzato per la violazione dell'articolo 3.5.5. La penalità vale soltanto per la gara della domenica e non per la Sprint del sabato. Quindi, a prescindere da quale sarà il suo piazzamento nelle qualifiche del sabato, Bastianini perderà di tre posizioni domenica in griglia.