Le prove libere di Barcellona hanno confermato le difficoltà della Yamaha, in particolare sulla gomma anteriore, come evidenziato dallo Sky Tech sulla moto di Quartararo. Sabato le qualifiche alle 10.50 e la Sprint alle 15, domenica la gara alle 14: tutto live su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MOTOGP: RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLE LIBERE