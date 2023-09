Decimo nelle qualifiche e ottavo nella Sprint, Bezzecchi commenta così il suo sabato a Barcellona: "Purtroppo mi manca un po' di velocità e non riesco a far girar la moto nelle curve veloci. Per come si era messa la mattinata, qualcosa abbiamo migliorato. Qui le Aprilia vanno fortissime, ma noi daremo il massimo". Domani la gara alle 14 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Una giornata storta. Decimo in griglia dopo le qualifiche, ottavo nella Sprint. La terza forza del Mondiale (ora a 75 punti di distanza da Bagnaia) commenta così a Sky le sue impressioni del sabato di Barcellona: "Oggi è stata una giornata iniziata non benissimo, ho avuto subito un problema alla moto, poi sono entrato con la seconda. Con quella sono scivolato perché la gomma si era raffreddata". In quattro parole: "Ci sono stati problemi". Poi Bezzecchi aggiunge: "In qualifica, non avendo girato bene prima, non me la sono sentita di provare una modifica. Non andavo forte. Nella Sprint invece sono partito bene, andando come un matto alle prime due-tre curve. Purtroppo mi manca un po' di velocità e non riesco a far girar la moto nelle curve veloci. Per domani abbiamo qualcosa in mente. Per come si era messa la mattinata, qualcosa abbiamo migliorato e avuto delle indicazioni per domani".