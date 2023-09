Dopo l'incidente nel primo giro del GP di Barcellona, sarà necessaria una doppia operazione per Enea Bastianini: "Frattura non scomposta del malleolo e frattura sottocapitale del metacarpo della mano. Dovrà essere operato alla caviglia e, per accelerare il recupero, nei prossimi giorni verrà operato anche alla mano"

Il comunicato Ducati su Bastianini: "Dovrà essere operato"

"Bastianini ha riportato una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sottocapitale del secondo metacarpo della mano sinistra. Sia la sua mano che la caviglia sono state immobilizzate per consentirgli di recarsi in Italia stasera. Bastianini dovrà essere operato alla caviglia e, per accelerare il recupero, nei prossimi giorni verrà operato anche alla mano".