Brutta caduta al primo giro di Barcellona per Bagnaia: è stato colpito incidentalmente alla gamba quando era già a terra da Binder (KTM). Tardozzi: "Sembra meno grave del previsto". Il medico Charte: "Dai primi esami sembra non ci siano fratture". Ciabatti: "Pecco non si spiega la caduta". In ospedale anche Bastianini per una caduta precedente (non collegata) per una frattura al malleolo, Ciabatti: "Servirà intervento chirurgico al malleolo"

L'INCIDENTE DI BAGNAIA: FOTO - VIDEO