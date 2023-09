Vittoria del britannico Dixon, al suo secondo successo in Moto2. Sul podio anche Canet e Arenas, 6° Pedro Acosta, che allunga a +22 nella classifica del Mondiale su Arbolino, solo 17° a Barcellona dopo una sequenza di 12 gare consecutive in zona punti. Vietti primo dei piloti italiani: 10° posto per il piemontese

Gara incomprensibile, come tutto il week end catalano, in cui Tony Arbolino sembra avere dimenticato di essere stato al comando della classifica per quasi metà stagione. Lontano in qualifica, fuori dai punti, 17° al traguardo (dopo una splendida partenza che aveva persino illuso con nove posizioni recuperate in poche curve), la peggiore prestazione dell’anno (fin qui dodici gare sempre a punti). In classifica il ritardo da Acosta sale a 22 punti, ancora recuperabili, ma è la comprensione dei motivi di questa inversione di tendenza che sfugge. E senza questa diventa irrealistico tornare a lottare per il titolo (nel frattempo Dixon si sta avvicinando in campionato). Nemmeno il leader del Mondiale può uscire però soddisfatto dal gran premio di casa: Acosta ha lottato, rimontato fino al secondo posto (partiva nono), sbagliato, scivolato indietro, e infine sportellato da Alonso Lopez mentre cercava di rientrare sui primi nelle ultime battute. Alle fine un sesto posto insipido, al di là dei punti guadagnati in classifica, anche perché il podio era di certo alla sua portata.