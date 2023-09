Successo all'ultima curva del colombiano Alonso in Moto3 davanti a Masia e Rueda. Caduta in un finale 'pazzo' per Holgado, che resta leader del Mondiale. Nepa 5°, Riccardo Rossi 6°. Oncu (terzo al traguardo) retrocesso al 12° posto per una 'sportellata' a Munoz

Potevano vincere in tanti l’ha spuntata David Alonso, il più freddo, il più intelligente, il più astuto in un finale di gara incandescente dove è successo di tutto. La voleva vincere Masia, s’era capito, ne aveva molto da spendere lo spagnolo della Honda, ha gestito tutta la corsa, controllando, attaccando, superando quando voleva, ma un’indecisione nelle ultime curve gli ha fatto aprire la porta a Munoz e Alonso. Poi lo spagnolo di Leopard si è buttato dentro all’ultima tornata, all’interno (ricordate Rossi con Lorenzo nel 2009?), ma il capolavoro l’ha firmato Alonso lasciando i freni, nel panino spagnolo, per uscire più veloce dei due avversari. Beffa finale: Munoz, rimasto all’esterno, è stato centrato da un arrembante Oncu che l’ha steso (meritandosi poi una penalizzazione di sei secondi che l’ha fatto scivolare al dodicesimo posto). Al suo posto sul terzo gradino del podio è salito Rueda. Il colpo di scena, prima ancora, l’aveva però fatto il leader del mondiale Holgado, caduto a poche curve dal traguardo. Fin lì, un mezzo capolavoro: Daniel aveva realizzato una gran rimonta (partito 11° è poi scivolato al 14° posto nei primi metri) che l’ha portato pesino in testa alla gara al settimo passaggio (sorpasso capolavoro, cinque avversari in un colpo solo). Una tombola di cui ha approfittato anche Ayumu Sasaki che con il quarto posto agguantato con un bel recupero negli ultimi giri, si è portato a tredici lunghezze dallo spagnolo nella classifica mondiale.