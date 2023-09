Moto2 e Moto3, test Pirelli positivi a Barcellona

Moto2

Era la più attesa la Moto2. Perché le lamentele su Dunlop tornano indietro negli anni. Da parte un po’ di tutti. E a maggior ragione dopo il fine settimana di Barcellona in cui tanti piloti avevano avuto maggiori difficoltà nell’utilizzo delle gomme a causa della presenza nell’allocazione di pneumatici di stock risalenti ad anni fa.

Con le Pirelli, i team Kalex hanno riscontrato la possibilità di frenare più avanti, di entrare più forte in curva anche con i freni. Caratteristica questa che è piaciuta moltissimo a chi ha ancora in mente il ricordo dello stile Moto3. La gomma posteriore ha una dimensione leggermente superiore a quella del fornitore attuale, pertanto imposta un cambio leggermente più lungo. Alcuni piloti, date le dimensioni delle gomme, hanno trovato facilità ad aumentare l’angolo di piega in curva. La rigidezza dell’anteriore è molto apprezzata. Al posteriore piace di più la soluzione più morbida, all’anteriore quella più dura: questo è un tratto che viene condiviso con le mescole che portava Dunlop. Con i dovuti distinguo.

Con l’assetto “standard” fondato sullo sviluppo Kalex che è stato sempre condotto sulle caratteristiche di Dunlop, era necessario spostare indietro le masse con forcellone corto e boccola traslata in avanti con lo stesso wheelbase per ricavare più grip. Con le Pirelli questo non funziona, perché la gomma ha già grip e si rischia di avere un fenomeno di extragrip che provoca la spinta del posteriore rendendo la moto ingovernabile nell’ingresso in curva. Oltretutto la traiettoria ideale e l’azione sul freno, che nei primi test sono rimasti inevitabilmente legati allo stile acquisito dai piloti per gestire le Dunlop, cambieranno. Ma ci sarà tempo per farlo. La finestra di lavoro sugli assetti si amplierà, provocando ovviamente differenze ben evidenti sui setup in base al feeling di ogni singolo pilota. Servirà fare un grande lavoro su pressioni e riscaldamento della gomma, cosa che al momento non ha la stessa rilevanza che assumerà in futuro. In funzione di questo, il comportamento (pressione e temperatura) è molto più prevedibile e gestibile. Esistono due finestre di calo della gomma. Il primo dopo tre giri, il secondo più avanti. È un calo rilevante in termini di tempo (anche oltre il secondo in alcuni casi), ma gestibile nel senso che lo spin generato dal minor grip del posteriore è compensato da una consistenza dello pneumatico tale da permettere comunque alla moto di far strada. E inoltre il passo, al netto del calo, è consistentemente più veloce di quello attuale. Nei primi due giri la soft ha più grip della media, ma non è escluso che anche la soluzione più dura possa essere in alcuni casi “gomma da tempo”. Vedi la giornata di test di Manu González. Per valutare il drop bisogna anche ricordare che la Dunlop pesa più di 10kg e perde circa 250g a gara. La Pirelli pesa poco più di 6kg e perde in media, secondo quanto appreso dall’esperienza nel paddock Superbike, circa 800g a gara.

Nel caso delle Boscoscuro, in particolare, il drop è stato inferiore rispetto a quello riscontrato da Kalex e più evidente con la posteriore più dura, il feeling sull’anteriore spinge i piloti al limite e a un degrado piuttosto serio, inoltre non hanno avuto gli stessi problemi di extragrip. La dimensione leggermente più grande della gomma non ha prodotto nei piloti la sensazione di una moto più dura. Il test di Boscoscuro è stato molto importante anche perché portato avanti anche con un nuovo telaio che sicuramente sarà evoluto a pennello rispetto alle gomme.