Le prime tre curve del gran premio di Barcellona sono state davvero difficili per la Ducati. La sorte peggiore è toccata ad Enea Bastianini sebbene la dinamica del suo incidente sembrasse meno violenta. Il pilota della Ducati è stato sottoposto a una doppia operazione chirurgica, al secondo metacarpo della mano sinistra e al malleolo della caviglia sinistra. La frattura più complicata è quella alla mano tanto che i tempi di recupero potrebbero non essere brevissimi. Bastianini salterà sicuramente il gran premio di Misano domenica prossima, ma saranno da valutare le sue condizioni in vista della doppia trasferta di India e Giappone a fine settembre. Come prevede il regolamento, la Ducati ha deciso di non sostituire Bastianini a Misano, nel caso l’assenza si prolungasse è molto probabile che il sostituto possa essere Michele Pirro.