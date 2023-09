Davide Tardozzi, team manager Ducati, sulle condizioni di Bagnaia: "Pecco ha usato il primo turno per verificare le sue condizioni, in particolare le condizioni della gamba destra, fa fatica a piegare, ma non ha voluto forzare. Il 20° tempo in questa sessione non rispecchia le sue reali potenzialità, sono sicuro che nel secondo turno andrà meglio. Per adesso non ha vpluto forzare"