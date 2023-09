GP Catalunya, tutti i numeri della festa Aprilia

Festa Aprilia

Già dalle qualifiche c’era aria di festa grande per il marchio italiano, ed infatti le moto di Noale sono riuscite, per la prima volta, a piazzare due moto in prima fila (Aleix Espargaró al 2° posto e Miguel Oliveira al 3°) e pure 3 nelle prime 4 (Viñales 4°). Il rullo compressore è proseguito nella Sprint: vero e proprio exploit di Aleix Espargaró: è passato da zero medaglie nelle prime 10 Sprint, a vincere, battendo il leader del mondiale Bagnaia. E non è una prima volta solo per lui, anche l’Aprilia è al suo primo successo Sprint. Si arriva in gara: nei primi giri si profila addirittura un podio completo Aprilia, che tuttavia sfuma per la determinazione di Jorge Martin, in grado di agguantare il terzo posto, ma è comunque doppietta Aprilia con Espargaró e Viñales, a completare un set di record inediti per il team italiano. Anche in questo caso, il risultato era nell’aria per le prestazioni del weekend, ma non certamente per il ruolino di marcia del vincitore Aleix, che nelle precedenti 12 gare corse qui in top-class non era mai andato a podio!