Dopo aver disputato 7 gare nel Mondiale Moto3 col team CIP tra Argentina e Olanda, Andrea Migno torna in pista per il GP di casa a Misano. L'annuncio è arrivato dallo stesso pilota dell'Academy in occasione di "Tavullia Vale", l'evento dedicato a Valentino Rossi: "Mi ha chiamato Borsoi del team Pramac pochi minuti fa, correrò con la MotoE questo weekend!"

