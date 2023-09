la classifica

Con la vittoria del Red Bull Ring, Bagnaia è salito a quota 16 successi in MotoGP, superando Andrea Dovizioso e piazzandosi al 3° posto in solitario nella graduatoria degli italiani più vincenti in top class. In totale sono 26 i piloti italiani che hanno trionfato almeno una volta nella classe regina: ecco la classifica completa (da sottolineare che in passato, vedi nell'epoca di Agostini, il numero di gare in calendario era inferiore rispetto agli ultimi anni) GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA