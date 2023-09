Pecco Bagnaia sorride dopo il venerdì di Misano, che l'ha visto tornare in sella dopo il terribile incidente di Barcellona e chiudere con il 7° tempo: "Il rientro al box è stato uno dei momenti più belli della stagione. Sono stati giorni complicati, non riesco ancora a piegare la gamba come vorrei, ma abbiamo trovato una soluzione. Siamo veloci, sia nel time attack che soprattutto sul passo gara"

"Siamo veloci, trovata soluzione ai problemi della mattina"

"E' stato bello, quando sono arrivato al box è stato uno dei momenti più belli della stagione per ciò che è successo e per quello che abbiamo passato. Sono stati giorni molto complicati. Tutto sommato siamo veloci. Ho trovato una soluzione a quanto accaduto stamattina, nelle curve a destra non riuscivo a piegare. Non riesco a piegare la gamba come vorrei. Nel pomeriggio siamo andati subito in una direzione migliore. Siamo veloci, il time attack è venuto abbastanza bene ma la cosa più soddisfacente è il passo che abbiamo tenuto con la gomma usata. In pochi possono dire di girare in 31''6 con quella gomma. Per questo sono contento".