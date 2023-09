Sì è fatto attendere Jaume Masiá, sempre da solo, quasi una sfida. O una scommessa, ma lontano dai tempi migliori. Ma l’ultimo giro dello spagnolo di Leopard ha rimesso i pronostici al loro posto: pole position (la settima in carriera, la terza quest’anno) dopo due giorni di prova da protagonista, volando da solo senza aiuti e riferimenti di altri piloti. E’ in ottima forma Masiá, capace di spremere la sua Honda come nessun altro. Ma qui le giapponesi corrono meglio, Toba conferma col terzo posto, per la gioia del Team Sic58, padrone di casa. Moreira, abile a prendere le scie giuste, ha scritto il suo nome sulla quarta casella dello schieramento, davanti a Oncu che forse meritava di più, sicuramente lo inseguiva, ci credeva.

Holgado dalla terza fila, Nepa primo degli italiani

Masiá ha un carta importante da giocare domenica: è in crescita da alcune gare, gli ingranaggi della squadra si muovono all’unisono, mentre il leader del Mondiale, Daniel Holgado, continua a perdere colpi. Lo spagnolo della Ktm scatterà dalla terza fila con un ottavo tempo che conferma le difficoltà del momento. In classifica conserva un vantaggio di 32 di punti su Masiá, ma di soli 13 su Sasaki, anche oggi protagonista. Secondo tempo per il giapponese, dopo la scivolata nel giro d’ingresso che poteva compromettere la qualifica. Come Masia ha risalito la classifica all’ultimo, segno di un ottimo stato di forma. Sesto David Alonso, il super rookie dell’anno che conferma quanto di buono visto finora. Solo tredicesimo Ortolà, partito convinto, ma scivolato indietro. Primo degli italiani Stefano Nepa, nono; diciassettesimo Riccardo Rossi, davanti a Romano Fenati. Fuori dalla Q2, Matteo Bertelle, partirà una fila più indietro, col diciannovesimo tempo. Più distante ancora Flippo Farioli, per lui l’ottava fila col ventiduesimo tempo.