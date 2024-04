Paura per Pedro Acosta, caduto a grande velocità in Curva 7 durante il warm up di MotoGP a Jerez. Lo spagnolo è finito contro le barriere gonfiabili, rompendole. Il pilota della KTM è uscito senza conseguenze dall'impatto, per lui solo una contusione alla mandibola. Guarda il video dell'incidente. La gara oggi alle 14: tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

