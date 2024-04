Alex Marquez ha firmato il miglior tempo nel warm up di Jerez: lo spagnolo del team Gresini in 1'37''943 ha preceduto Bastianini e Miller, in una sessione interrotta con qualche secondo di anticipo per la caduta di Pedro Acosta. Quinto Martin, subito dietro Bagnaia sesto. 13° Marc Marquez, che scatterà dalla pole. La gara oggi alle 14: tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

