Fabio Quartararo non nasconde la sua delusione dopo il 13° posto nella Sprint di Misano: "Dopo aver vinto il campionato essere qui e non poter superare nessuno è un peccato. Da anni abbiamo gli stessi problemi e non possiamo fare niente. E' una situazione pesante, so il mio potenziale ma non posso fare magie. C'è un limite e ora ci siamo".

