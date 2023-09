Lo spagnolo del team Pramac commenta il trionfo di Misano ma ammette per ora di non guardare la classifica: "Non sono in un team ufficiale, lì c'è pressione: voglio godermi questa stagione e vincere il più possibile, non penso al Mondiale. Poi se un giorno avrò la possibilità di andare in una squadra Factory..."

Jorge Martin ha confezionato a Misano un vero capolavoro, centrando pole position con tanto di record della pista e doppietta tra Sprint e GP. Adesso il distacco da Pecco Bagnaia è di 36 punti, ma 'Martinator' sembra non guardare la classifica Mondiale: "Non ci penso, non sono un pilota ufficiale e non ho la loro pressione. Devo godermi questo momento, quando avrò magari l'opportunità di competere per una squadra Factory e dovrò convivere con quella responsabilità ci penserò... Ora voglio divertirmi e vincere il più possibile". Un risultato inaspettato alla vigilia, almeno sentendo le parole dello spagnolo: "Ho studiato molto, pensavo fosse la pista più difficile per me ma alla fine è stato, insieme con la Germania, il weekend migliore. Ora posso pensare di vincere sempre, su ogni tracciato. E proseguirò la stagione con questa mentalità".