Nonostante il dolore alla mano sinistra, Bezzecchi è riuscito a chiudere il GP Misano al 2° posto, alle spalle di Martin: "È stata dura: all’inizio con l’adrenalina della gara mi sentivo meglio, ma dopo ho iniziato a soffrire. Volevo regalare con tutto il cuore una vittoria ai tifosi, ma questo è stato il massimo per me. Il sorpasso subito da Bagnaia? Qui ognuno fa il suo, lui mi supera sempre all’esterno, secondo me ha fatto un’entrata che ci stava, nei suoi panni avrei fatto lo stesso"

