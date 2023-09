Siparietto tra Bezzecchi e Bagnaia nel retropodio di Misano, dopo aver chiuso 2° e 3°. "Mi sorpassi sempre all’esterno, mi hai rotto", dice Marco con il sorriso in riferimento a un duello. "Qua ci siamo presi", dice Pecco commentando le immagini della gara. "No, sei tu che hai preso me, sei sporco", scherza Bez, che alla fine propone: “Andiamo al chiringuito?”. Ma dall’espressione di Bagnaia si intuisce che probabilmente preferirà riposare a causa del dolore

BEZZECCHI: "L'ENTRATA DI BAGNAIA? AVREI FATTO LO STESSO"