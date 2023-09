Da Misano a Magny-Cours è una domenica trionfale per Ducati: in MotoGP la tripletta Martin-Bezzecchi-Bagnaia, in Superbike il successo di Alvaro Bautista in gara 2. Lo spagnolo, reduce da un weekend complicato, torna sul gradino più alto del podio precedendo Razgatlioglu e Rea. Nel Mondiale lo spagnolo ha ora 57 punti di vantaggio su Toprak