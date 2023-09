Ducati pigliatutto: le statistiche dopo Misano

Un dato su tutti riassume il livello di dominio della Ducati: sono il primo costruttore in 20 anni che riesce a monopolizzare il podio in 5 gare in una stagione. Per trovare un valore simile o, in questo caso migliore, bisogna tornare al 2003, quando la Honda monopolizzò il podio in 6 occasioni, ed è quindi doppiamente significativo emulare questo primato risalente all’anno del primo successo Ducati, a Barcellona. Oltre a questo record/anniversario, la supremazia per Ducati si estende anche sul lato qualifiche: per la prima volta infilano 8 pole consecutive, ed anche in questo caso per trovare un precedente bisogna rifarsi a Honda, che registrò una sequenza da 8 da Valencia 2013 a Barcellona 2014. E che dire delle Sprint? Statisticamente sono ancora acerbe, non ci sono grossi numeri, e men che meno riferimenti storici, ma il dominio Ducati in questo campo è netto: 9 vittorie su 12 e 24 “medaglie” (l’equivalente dei podi) su 36.