Il pilota italiano ha siglato il prolungamento con il Team Barni e sarà ancora in Superbike anche per la stagione 2024. La soddisfazione di Danilo: “C’era volontà di entrambi di continuare e sono convinto che l’anno prossimo possiamo fare ancora meglio. Ora pensiamo a chiudere al meglio la stagione”. L’obiettivo per Petrucci è vincere almeno una gara nel mondiale Superbike

Danilo Petrucci correrà in Superbike con il Barni Spark Racing Team anche nella stagione 2024. È infatti ufficiale il prolungamento del contratto del pilota ternano, che dunque sarà in sella alla Ducati Panigale V4 R della squadra bergamasca per un altro anno. Tornato nel team che nel 2011 lo aveva lanciato nella categoria Superstock 1000, Petrucci finora in Superbike è salito tre volte sul podio: terzo a Donington, terzo e secondo a Most, e in classifica Danilo è secondo tra i piloti indipendenti, staccato di 39 punti dal leader. In classifica generale è sesto con 180 punti. L’obiettivo dichiarato da Petrucci resta vincere almeno una gara nel mondiale Superbike, diventando così il 18esimo pilota a vincere sia in MotoGp che nel mondiale delle derivate di serie.