Sabato difficile per Aleix Espargaró, scivolato nel corso della Sprint Race dell'India mentre si trovava 15°. Il catalano, che si è scusato con Aprilia per la reazione avuta nelle qualifiche (era uscito dalla pit lane non sapendo dell'inizio ritardato della sessione) ha parlato anche del Buddh International Circuit: "In due punti i muri sono al limite col bagnato. Speriamo non piova per la gara di domenica..."

