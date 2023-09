Marc Marquez, che ha deciso di correre con Gresini nel 2024 come anticipato da Sky nelle scorse settimane, ha parlato così del suo futuro dopo il 3° posto nella Sprint in India: "Ho le idee chiare, so cosa cerco - le sue parole -. In pista do il 100% e continuerò a fare il massimo finché guido una Honda perché mi ha dato tanto. Se ci sarà un incontro a Motegi con i vertici giapponesi? Abbiamo già fatto tanti meeting, l'importante è che stiano cercando una soluzione per fare un progetto migliore"