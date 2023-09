SBK Aragon, Gara 1: vittoria per Rinaldi

A metà stagione il mondiale Superbike 2023 sembrava placidamente indirizzato verso Ducati, con un Alvaro Bautista padrone assoluto della situazione. Da quel momento in poi, il campionato non ha smesso di regalarci colpi di scena e lo stesso è accaduto nella Gara 1 di Aragon . Mentre era in testa e con un ritmo superiore ai rivali, Bautista è scivolato al “cavatappi” gettando al vento le chances di vittoria e concedendo a Toprak Razgatlioglu l’opportunità di recuperare punti pesanti.

Il secondo posto di Razgatlioglu è pesantissimo perché gli consente di scendere a -37 punti da Bautista, ma acquisisce ancora più valore alla luce delle difficoltà tecniche riscontrate dal venerdì. In crisi con le gomme, Rea non va oltre un terzo posto che gli lascia l’amaro in bocca dopo la splendida Superpole. Gara solidissima, ancora una volta, per Andrea Locatelli: il pilota di Selvino fa quarto seguito da Danilo Petrucci, che parte ultimo per la caduta in qualifica e giunge quinto con un recupero straordinario. Bellissima gara anche per Philipp Oettl, sesto con la Ducati di GoEleven. Remy Gardner archivia un buon settimo posto davanti a Garrett Gerloff e Axel Bassani; top ten anche per Iker Lecuona, la cui corsa è stata complicata da un doppio long lap penalty per partenza anticipata. Lorenzo Baldassarri chiude diciassettesimo, mentre Gabriele Ruiu è ventunesimo.