Bautista fa sua la Superpole Race, poi domina Gara 2 precedendo Razgatlioglu. Rinaldi torna sul podio, 5° Bassani, Locatelli e Petrucci out per problemi tecnici

Alvaro Bautista ha dimenticato in fretta il sabato da incubo di Aragon, cancellando la doppia caduta di Gara 1 con due vittorie in un giorno . Lo spagnolo ha fatto sua la Superpole Race con un ultimo giro furibondo , nel quale ha infilato prima Toprak Razgatlioglu (3°) e poi Jonathan Rea (2°) sul rettilineo. Gara positiva anche per gli italiani Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi , appena giù dal podio, mentre Danilo Petrucci non è riuscito ad agguantare le prime posizioni per evitare la partenza dal fondo dello schieramento in Gara 2, concludendo dodicesimo.

L'ordine d'arrivo della Superpole Race

Bautista supera Bayliss e allunga in classifica su Toprak

Nella gara lunga Bautista non ha lasciato scampo agli avversari, che sono riusciti a mettergli brevemente le ruote davanti solo nei primi giri. Pur con qualche noia a livello di consumo gomme, Alvaro ha portato il suo tabellino personale a cinquantatré vittorie in carriera, superando Troy Bayliss come terzo pilota più vincente della storia della Superbike. Con il secondo posto di Razgatlioglu, poi, il suo margine in classifica risale fino a quarantasette punti, dandogli la chance di chiudere aritmeticamente il discorso mondiale a Portimao.

Rinaldi sul podio, Petrucci out per problemi tecnici

Alle spalle di Toprak chiude Rinaldi, che conquista un podio agrodolce: Michael era il favorito per conquistare la seconda piazza, prima che la rottura del motore di Locatelli davanti a lui lo costringesse a chiudere il gas, staccarsi da Razgatlioglu. Locatelli, peraltro, ha visto andare letteralmente in fumo una gara sontuosa, nella quale era stato persino in testa e per molti giri aveva tenuto dietro il compagno di squadra. Anche Petrucci, tra l’altro, ha dovuto abbandonare la gara per problemi tecnici.

Rea chiude quarto davanti ad Axel Bassani

Rea si classifica quarto con evidenti problemi di consumo degli pneumatici, seguito da Axel Bassani. Il talento di Feltre rimedia con questo quinto posto a un weekend partito molto in salita, migliorato progressivamente sessione dopo sessione. Iker Lecuona è sesto davanti a Philipp Oettl e Xavi Vierge, con Remy Gardner e Garrett Gerloff a completare la top-10. Sedicesimo Lorenzo Baldassarri, ritirato Gabriele Ruiu.