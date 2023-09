Andrea Migno correrà il Round di Portimao di Supersport con il team PETRONAS MIE Racing Honda: il pilota italiano, che in questa stagione ha disputato 7 Gran Premi in Moto3 con il team CIP al posto di Lorenzo Fellon con tanto di podio conquistato in Argentina, rimpiazzerà l'infortunato Adam Norrodin. "Grazie al team per questa fantastica opportunità. Sono emozionato e farò del mio meglio, non vedo l'ora", le prime parole del rider dell'Academy di Valentino Rossi