Lo spagnolo davanti a tutti nel venerdì di prove libere a Motegi: alle sue spalle Ortolà e Sasaki, 4° Holgado, 7° Nepa. Caduta per Bertelle. Domenica la gara di Moto3 alle 5 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Jaume Masia ha preso di petto il weekend di Motegi, staccando giri veloci in serie nel finale del secondo turno di venerdì; all’ultimo passaggio ha persino rischiato di rompere il muro delll'1'57. Lo spagnolo è ispirato e motivato dalla nuova posizione in classifica, in testa a pari merito con Holgado, sparito da diverse gare (l’ultimo podio dello spagnolo risale al gran premio d’Austria), viene dalla vittoria in India, preceduta da due podi tra Barcellona e Misano. Il pilota della KTM si è fermato a un decimo abbondante, in quarta posizione, comunque meglio rispetto a quanto fatto nelle ultime uscite. L’aria di casa ha dato lo sprint a Sasaki che ha firmato il terzo tempo e al pari di Masia cova speranze iridate (è staccato di un solo punto dalla coppia di vertice). Stupisce, ma fino a un certo punto, il secondo miglior crono di giornata di Ortolà, forse una reazione d’orgoglio per la decisone appena comunicatagli dalla Fim che lo ha retrocesso di sei punti per un’irregolarità dell’olio motore usato durante il GP di Barcellona. La penalità gli è costata sei punti in classifica; pertanto il bravo pilota del team Angeluss scivola a meno quaranta, a sette gare dal termine.