Non inizia bene il weekend in Giappone per Fabio Quartararo: dopo un nono tempo nelle Libere 1 è arrivata una brutta caduta durante le pre-qualifiche. Il pilota Yamaha ha infatti perso il controllo della propria moto mentre stava impostando una curva e ha rimediato una botta al tallone del piede destro. Seppur zoppicante, è tornato in sella e ha concluso la sessione al 13° posto: sabato sarà dunque costretto a iniziare le qualifiche dal Q1

L'ANALISI DELLA CADUTA ALLO SKY TECH