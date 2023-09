Dopo la vittoria di Martin nella Sprint, domenica la 'rivincita' per Bagnaia sul circuito di Motegi. Il Gran Premio del Giappone è in diretta alle 8 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Moto3 alle 5, Moto2 alle 6.15

Jorge Martin è il primo pilota a vincere tre sprint consecutive e grazie al successo in Giappone si è portato a -8 punti da Bagnaia che rimane ancora in testa al Mondiale. Il pilota del Team Prima Pramac ha mantenuto un passo incredibile e lui è stato implacabile con due primi giri dal crono stratosferico. È il suo miglior momento della carriera e tutti, avversari compresi, sono sorpresi dal suo potenziale. Bagnaia ha chiuso terzo alle spalle di un ottimo Binder con la KTM ma non è soddisfatto perché mai come oggi comprende quanto Martin sia solido e lanciato verso la vetta. Bagnaia nell'analisi post gara non si aspettava la mancanza di grip in fase di accelerazione. Pecco oltre al talento sa lavorare di fino con il suo Team. Una qualitá che gli servirà molto sino a fine stagione nel testa a testa con lo spagnolo dove saranno i dettagli a fare la differenza. Giù dal podio Miller, protagonista di una bella battaglia con Bagnaia al quale ha dovuto cedere il passo, Zarco e Bezzecchi che naviga a 47 punti da Bagnaia. Per le giapponesi Honda e Yamaha non è stato un sabato da incorniciare. Il migliore è Marc Marquez settimo mentre tutti gli altri sono tristemente in fondo alla classifica con Quartararo e Morbidelli terz'ultumo e penultimo. Mentre Franco sa che il prossimo anno avrá la Ducati di Pramac il rischio per Fabio è che questo momento colmo di delusioni possa naturalmente fiaccare il suo morale.