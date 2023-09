Il pilota emiliano vince la prima gara nel weekend di Portimao e chiude la partita mondiale: è il nuovo campione del mondo dopo aver avuto la meglio sul rivale diretto per il titolo Stefano Mazni. Ducati fa festa anche per il titolo Costruttori. In Supersport 300 doppietta BR Corse con Gennai e Gaggi SPECIALE SUPEBIKE

È un sabato da ricordare quello di Portimao per i colori Ducati. Dopo il titolo costruttori vinto in Superbike arriva il bis in Supersport, ma soprattutto la conquista del titolo mondiale da parte di Nicolò Bulega. Il dominatore del campionato ha completato l’opera cogliendo il quattordicesimo successo stagionale, arrivato dopo un’altra pole position con record della pista. Per il classe 1999 è un giorno indimenticabile che mette il punto fine ad anni difficili, una risalita avvenuta in un contesto familiare come quello di Aruba.it Racing.

Anche in questa occasione una piccola fuga iniziale si è rivelata decisiva, mettendolo al riparo dal forcing di Stefano Manzi. Il suo rivale in classifica ha portato a casa un altro secondo posto, con il team Ten Kate che mette sul podio anche Jorge Navarro; per lo spagnolo è il tanto atteso primo podio in Supersport. Quarta piazza per Marcel Schroetter davanti a Valentin Debise e Federico Caricasulo, mentre Bahattin Sofuoglu ha rimontato dal diciassettesimo al settimo posto.

Ottavo Raffaele De Rosa nonostante un long lap penalty per aver causato la caduta di Tom Booth-Amos, quindicesimo al traguardo e vincitore del Challenge europeo. Nono posto per Niki Tuuli seguito da Lorenzo Dalla Porta. Ventunesimo Federico Fuligni, ventisettesimo Andrea Migno, ritirati Leonardo Taccini e Yari Montella, la cui Panigale V2 si è ammutolita mentre il pilota campano era secondo a breve distanza da Bulega.